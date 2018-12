Kati téměř bez práce: Počet trestů smrti v USA se blíží historickému minimu

Trest smrti byl v USA obnoven v roce 1976. Nejvíc poprav bylo zaznamenáno v roce 1999, kdy zemřelo 98 osob. Naopak nejméně jich bylo předloni, kdy věznice ohlásily 20 poprav. Podpora, kterou mají tresty smrti v americké veřejnosti, od roku 90. let trvale klesá, letos s nejvyšším trestem v průzkumu souhlasilo 56 procent Američanů.

