Soudce v Texasu označil Obamacare za neústavní. Trump jásá, demokraté hovoří o krutosti

Bílý dům rozhodnutí texaského konzervativního soudce uvítal. Prezident Donald Trump na twitteru napsal, že "něco takového předvídal už dávno". "Není to žádné překvapení - velice respektovaný soudce z Texasu právě prohlásil Obamacare za neústavní," napsal šéf Bílého domu a dodal, že to je "skvělá zpráva pro Ameriku".

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done!