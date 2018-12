V Nikaragui se vzbouřili novináři, policie protest rozehnala obušky

Bezpečnostní složky tento týden provedly razii v redakci deníku Confidencial prominentního šéfredaktora Carlose Fernanda Chamorra a sídla několika nevládních organizací, jejichž činnost úřady nedávno zakázaly.

Yesterday police in #Nicaragua ransacked the offices of independent media and human rights NGOs, stealing everything including hard drives and documents. This brutal crackdown on activist and journalist must end! #WarOnThruth https://t.co/68UMbSwvDK