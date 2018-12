Mexiko děsí prasečí chřipka, zmutovaný virus už zabil 70 lidí

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Mexické ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že letos od října v zemi registruje 81 úmrtí na chřipku, z toho 70 lidí podlehlo viru AH1N1. Podle místních médií jde o nejvyšší počet obětí chřipky v zemi v zimním období od roku 2013.

Od letošního října zaznamenaly místní úřady na 1240 případů chřipky, v 86 procentech šlo o nákazu virem AH1N1. Ministertvo doporučilo očkování zejména dětem do šesti let, osobám starším 60 let, těhotným ženám a diabetikům.

zdroj: YouTube

Pandemii prasečí chřipky, označované také mexická chřipka, vyvolal v roce 2009 nově objevený typ chřipkového viru AH1N1. Virus vznikl smíšením virů prasečí, lidské a ptačí chřipky.

V ČR touto chorobou tehdy onemocnělo 2477 osob a do března 2010 na ni 102 lidí zemřelo, většinou u nich chřipka zkomplikovala průběh jiné vážné chronické nemoci.