Záhadně zemřel Colin Kroll (†34), tvůrce populární aplikace HQ Trivia

Kroll se ve světě nových technologií proslavil poté, co před několika lety společně se svým podnikatelským partnerem Rusem Yusupovem vytvořil platformu Vine pro sdílení šestisekundových videí.

Sociální síť Twitter tuto službu v roce 2012 převzala za 30 milionů dolarů (přes 680 milionů korun), před dvěma lety pak oznámila konec jejího provozu. Kroll s Yusupovem poté založili firmu Intermedia Labs a v roce 2017 spustili úspěšnou mobilní hru HQ Trivia.

"Dnes jsme se dozvěděli o úmrtí našeho přítele a zakladatele Colina Krolla, a s hlubokým smutkem mu dáváme sbohem," citovala televize CNN prohlášení společnosti HQ. "Naše myšlenky jsou v této nesmírně obtížné chvíli s jeho rodinou, přáteli a blízkými," pokračovalo vyjádření mluvčího.

Yusupov svému kolegovi a příteli vzdal hold na twitteru. "Navždy si jej budu pamatovat pro jeho laskavou duši a veliké srdce. Dělal svět a internet lepším místem. Odpočívej v pokoji, bratře," napsal.

