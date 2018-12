Hrozí kolaps vlády USA. Trump chce kvůli sporu o mexickou zeď blokovat peníze

Situaci komplikuje skutečnost, že Sněmovna reprezentantů, dolní parlamentní komora ovládaná opozičními demokraty, má prodloužený víkend a začne pracovat až ve čtvrtek. Bílý dům na schválení výdajů pro stavbu zdi nemá dostatek hlasů a vyjednávání je pro osud klíčového bodu Trumpova volebního programu nezbytné.

"Uděláme, cokoli bude zapotřebí, abychom s pomocí hraniční zdi zastavili nelegální migraci," řekl o víkendu novinářům poradce Bílého domu Stephen Miller. Na dotaz, zda to znamená zablokování vládních financí, odpověděl souhlasně: "Když na to dojde, tak rozhodně."

Pokud by prezident skutečně financování vlády zastavil, znamenalo by to, že o nadcházejících vánočních svátcích by se tisíce vládních úředníků ocitly na neplacené dovolené. Postižena by byla asi čtvrtina vládních institucí, mimo jiné všechny americké národní parky a ministerstva zahraničí, vnitřní bezpečnosti, dopravy, zemědělství a spravedlnosti.

Vůdci demokratických poslaneckých frakcí ve Sněmovně reprezentantů a Senátu Nancy Pelosiová a Chuck Schumer navrhují, aby prezident na posílení ostrahy hranic dostal 1,6 miliardy dolarů. Peníze by přitom nešly na stavbu zdi, nýbrž na zdokonalení stávajících hraničních zábran a další infrastruktury.

Trump se s Pelosiovou a Schumerem setkal v Bílém domě v pátek a jejich návrh nepřijal ani neodmítl. Řekl, že se nad ním zamyslí.

zdroj: YouTube

Republikáni podle agentury AP připravují návrh, který by mohl být přijatelný pro Trumpa i obě kongresové komory. Financování vlády může být prodlouženo do ledna, případně může být schválen dlouhodobější plán, jehož součástí by bylo kompromisní financování bezpečnosti hranic.

Podle Schumera by ale prezident měl přijmout návrh demokratů. "Pokud by pak chtěl debatovat o zdi, jistě může. Nemyslím si ale, že ji dostane," řekl vůdce demokratické menšiny v Senátu.