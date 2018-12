OSN přijala pakt o uprchlících. ČR hlasovala jinak, než chtěl populistický Babiš, všiml si svět

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi po hlasování označil globální pakt o uprchlících za historický. "Je to největší snaha o široké sdílení odpovědnosti za běžence, které jsem za 34 let práce s uprchlíky svědkem," uvedl Grandi.

Today is a good day for the world. Today, multilateralism has succeeded. The Global #RefugeeCompact was agreed by @UN Member States, showing the best of our shared sense of humanity. #UN4ALL pic.twitter.com/23RGHFmQ2D