Tragédie v Chicagu: Policisté pronásledovali útočníka, na kolejích je smetl vlak

Chicagská policie používá k detekci střelby technologii senzorů, které monitorují výstřely a policisty automaticky upozorní. Sedmatřicetiletý Eduardo Marmolejo a jeho o šest let mladší kolega Conrad Gary se na základě takového signálu vydali v předměstské oblasti South Side za mužem, kterého považovali za pachatele střelby. Nehledě na nebezpečí jej pronásledovali přes koleje, po nichž projíždějí příměstské vlaky. Jednomu z nich se však nestihli vyhnout.

Vlak je srazil v místě vzdáleném od jakékoli zastávky a policie odhaduje, že jel rychlostí okolo sta kilometrů v hodině.

"Smutek nad jejich ztrátou nelze vyjádřit slovy," řekl novinářům starosta třetího nejlidnatějšího amerického města Rahm Emanuel, podle něhož byli oba muži otci mladých rodin.

A devastating tragedy occurred tonight at 103rd and Cottage Grove where two of our Officers, investigating a shots fired call, were struck by a passing train. Please pray for our 5th District Police Officers and all of our Chicago Police family. pic.twitter.com/yRbR8xfkOS