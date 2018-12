Muslimští zaměstnanci společnosti Amazon si stěžují na pracovní podmínky.

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Praktikující muslimové by se měli modlit pětkrát denně. Zaměstnanci firmy Amazon v Minneapolis, kteří často pocházejí z místní somálské komunity, si však stěžují, že jim to pracovní podmínky ve skladu neumožňují. Abdirahman Muse, který dělníkům pomáhá se organizovat, říká: „Nechceme žádnou charitu, chceme respekt a spravedlivé ohodnocení za naši tvrdou práci, která Amazonu přináší zisky.“

Při dvanáctihodinové směně mají skladníci nárok na dvě patnáctiminutové a jednu půlhodinovou přestávku. Zaměstnanci však zároveň mají určené pracovní tempo, které musí dodržovat. Aktuálně je to 240 balíků za hodinu, podle stránek Vox.com to však může být i 400. Tedy v přepočtu 10 – 15 vteřin na jeden balík. Podle pracovníků skladu tento tlak přináší velkou míru stresu.

Khadra Ibrahin se bojí, že by o práci mohla přijít, pokud by stanovené tempo nedodržela. „Přestávky naše tempo zpomalují a v takovém případě riskujeme vyhazov,“ říká v rozhovoru pro Vox matka dvou dětí původem ze Somálska. Kvůli kvótám se prý zaměstnanci obávají „ztrácet čas“ třeba tím, že si dojdou koupit pití do automatu umístěného v jiném patře. „Všichni řešíme, jak těch 5 nebo 10 minut ukrojí z našeho času,“ dodává Khadra.

Podle jejího odhadu pochází většina z 3000 pracovníků velkoskladu v Minneapolis z východoafrické přistěhovalecké komunity. Vedle Somálců jsou to lidé z Etiopie, Džibuti nebo Keni. Dle vyjádření Amazonu je to jen 30% z celkového počtu tamních zaměstnanců.

Zástupci firmy nesouhlasí s tím, že by se zaměstnanci nemohli modlit. „Přestávky na modlení, které jsou kratší než dvacet minut, jsou placené a požadavky na produktivitu se pak nemění. Pracovníci také mohou požádat o delší, neplacené pauzy, u kterých již budou požadavky uzpůsobeny.“ V prohlášení společnost také uvádí, že poskytuje skvělé platové ohodnocení a nadstandardní benefity.

Protesty proti podmínkám v Amazonu však zdaleka nejsou jen záležitostí muslimů. Na shromáždění, které před velkoskladem v Minneapolis uspořádali, se sešli i další zaměstnanci, kteří požadovali důstojnější podmínky. Někteří přišli oblečení v tričkách s nápisem „nejsme roboti“. Podobné protesty proběhly během „Black Friday“ víkendu také ve Španělsku, Velké Británii, Itálii nebo Německu.