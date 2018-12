Kosovská armáda? Do krize se vložil Trump, poslal ostrý dopis Thaçimu

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008. Dosud ho uznalo přes 110 států, včetně Česka. Naopak Srbsko, Rusko, Čína a pět zemí EU (Kypr, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko) nikoli. Normalizace vztahů Prištiny a Bělehradu je klíčovým předpokladem pro získání členství v EU. V roce 2013 se Srbsko a Kosovo zavázaly, že spolu budou pod záštitou EU jednat. Zásadní pokrok ale zaznamenán nebyl.

Washington je i nadále největším politickým i finančním spojencem Kosova.

"Neuskutečnění této jedinečné příležitosti by bylo tragickým krokem zpět, neboť je pravděpodobné, že se brzy neobjeví další příležitost k ucelenému míru," stojí v dopise Trumpa, který byl zveřejněn na webových stránkách kosovského prezidenta.

V dokumentu rovněž stojí, že "Spojené státy hodně investovaly do úspěchu Kosova, jakožto nezávislého a svrchovaného státu". Trump v dopise také uvedl, že by u příležitosti podepsání dohody pozval prezidenty Kosova a Srbska do Bílého domu.

Very grateful for support of @POTUS to #Kosovo and the peace and stability fot the whole region. President Trump’s letter to @HashimThaciRKS calling for unity is a unique chance to bring our country forward. #Kosovo #USA 🇽🇰🇺🇸 pic.twitter.com/UC3LJ85ej0