Vláda USA zakázala urychlovače palby "bump-stock". Je z toho poprask mezi držiteli zbraní

Urychlovače palby je možné jednoduše vyrobit a na internetu je lze pořídit relativně levně. Poloautomatické zbraně, které se ve většině států USA prodávají legálně, mění tato zařízení na automatické tím, že umožní pálit, aniž by bylo nutné opakovaně mačkat spoušť.

Podle nového nařízení, které vyjde ve věstníku v pátek, bude nákup i vlastnictví urychlovače střelby nelegální od 21. března příštího roku. Kdo ho nyní má, bude ho muset během následujících 90 dní zničit nebo předat příslušným úřadům. Podle ministerstva spravedlnosti jsou mezi lidmi desítky tisíc těchto zařízení.

O zákazu urychlovačů se začalo v USA intenzivně hovořit po únorovém masakru na floridské střední škole, který si vyžádal 17 mrtvých. I když při tomto činu bump-stock použit nebyl, v rámci debaty o regulaci zbraní prezident Donald Trump naznačil, že by mohl se zákazem držení tohoto zařízení souhlasit.

Proti urychlovačům palby se loni po střelbě v Las Vegas překvapivě postavila i Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Nyní ovšem její mluvčí vyjádřila zklamání z podoby schváleného zákazu. Američané, kteří už bump-stock vlastní, by podle NRA měli mít právo si jej ponechat. Zájmová skupina Američtí držitelé zbraní (GOA) už ohlásila, že proti zákazu podá ve prospěch "půl milionu majitelů bump-stocků" žalobu.

BREAKING: We have filed a federal lawsuit challenging @realDonaldTrump's #BumpStock ban and are seeking an injunction to block the rule https://t.co/tsYQcepz7x @gunpolicyfdn