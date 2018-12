OSN potvrdila pakt o migraci. Proti bylo pět států včetně Česka

Právně nezávazný globální pakt o migraci má zajistit bezpečnou, řízenou a legální migraci, řada zemí včetně České republiky jej však odmítá. AP upozornila, že ve VS OSN pro dnešní usnesení hlasovalo méně zemí, než v marockém městě Marrákeši 10. prosince, kde jej předběžně přijalo 164 zemí.

Pakt má za cíl mimo jiné řešit i to, proč lidé migrují, jak je chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů. Babiš na twitteru uvedl, že Česká republika hlasovala proti paktu, tak jak slíbila. "Držíme naši strategii proti ilegální migraci. A nepřijmeme ani jednoho migranta," napsal český premiér.

#UNGA adopted #GlobalCompactForMigration with 152 votes in favor. It will be now called #MarrakeshCompact pic.twitter.com/wKuFkrv4Ol