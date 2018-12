USA zavedly nové protiruské sankce. Ruší postih firem "hliníkového krále"

Sankcemi je nově postiženo patnáct operativců ruské armádní špionážní agentury GRU. Krok je podle prohlášení ministerstva financí reakcí na vměšování ruské tajné služby do prezidentských voleb v USA v roce 2016 a na hackerský útok proti centrále Světové antidopingové agentuře (WADA) z téhož roku.

V americkém sankčním seznamu se podle ruského tisku ocitli Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, které Británie podezírá z útoku proti bývalému ruskému agentovi Skripalovi a jeho dceři. Útok armádním jedem, provedený letos na jaře na jihu Anglie, oba Skripalovi přežili. Rusko popírá, že by mělo na otravě jakýkoli podíl.

Nové sankce se vztahují i na čtyři ruské mediální organizace včetně Federální zpravodajské agentury (FAN), která bývá označována za jeden z hlavních zdrojů demagogické propagandy a falešných zpráv šířených z Ruska. Podle informace amerického ministerstva se FAN i další tři postižená média pokoušela "vměšovat do politických a volebních systémů po celém světě".

V seznamu osob postižených sankcemi je dále údajný agent GRU Viktor Bojarkin, který podle amerických úřadů na Děripaskův pokyn zprostředkoval ruskou finanční pomoc pro některé politické strany v Černé Hoře před volbami v roce 2016.

Černá Hora se ke značné nelibosti Ruska připojila v roce 2017 k NATO. Prokuratura této malé balkánské země rok před vstupem do NATO obvinila skupinu srbských nacionalistů a dva Rusy z plánování převratu a atentátu na tehdejšího prozápadního premiéra a nynějšího prezidenta Mila Djukanoviče.

Ministerstvo zároveň oznámilo, že uvolňuje sankce vyhlášené proti Děripaskovým společnostem Rusal, En+ a EuroSibEnergo (ESE). Důvodem je souhlas těchto firem s restrukturalizací majetkové struktury tak, aby se Děripaskův podíl zmenšil. Sankce proti Děripaskovi, vyhlášené letos v dubnu, zůstávají v platnosti.

Power lobbying: Rusal owner Oleg Deripaska is off the #sanctions hook while the oligarchs are allowed back into #Davos to play next month https://t.co/Vt8ysLaEFT pic.twitter.com/xpQoLDp2AK