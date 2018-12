Washington žene Facebook k soudu. Zuckerberga čekají krušné časy, píšou média

"Facebook selhal v ochraně soukromí svých uživatelů a klamal je ohledně toho, kdo měl přístup k jejich datům a jak byla využívána," citovala média Racineovo prohlášení. "Facebook vystavil uživatele riziku manipulace, když umožnil společnostem jako Cambridge Analytica a dalším aplikacím třetích stran shromažďovat osobní data bez souhlasu uživatelů," pokračoval Racine.

Facebook’s lax oversight and misleading privacy policies allowed, among other things, a third-party app to collect the personal info of users without their permission and sell it to Cambridge Analytica, a political consulting firm.