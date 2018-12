Brazilský exprezident da Silva se dostane z vězení? Soudce vynesl nečekaný verdikt

Verdikt soudce brazilského nejvyššího federálního soudu Marka Aurelia Mella má podle médií okamžitou platnost, ale kdo ho chce využít, musí ještě požádat o jeho uplatnění příslušné úřady.

Lulův právní zástupce Cristiano Zanine už v reakci uvedl, že o propuštění Luly požádá soud ve městě Curitiba, kde je exprezident ve vězení.

Nyní třiasedmdesátiletý Lula da Silva nastoupil do vězení poté, co mu soud druhé instance potvrdil a ještě zvýšil trest za korupci na 12 let. Lula, který stál v čele Brazílie v letech 2003 až 2010, ale ještě nevyčerpal všechny možnosti pro odvolání, a proto se letos snažil i kandidovat znovu na prezidenta. To mu ale v září zamítl soud. Lula se těší stále velké popularitě, protože za své vlády dostal sociálními programy miliony chudých obyvatel z bídy.

Federální soudce Mello se ve svém verdiktu opírá o článek ústavy, který stanoví, že trest vězení lze nastoupit až v případě, že se dokončí odvolací proces.

Lulovi zbývají ještě dvě možnosti odvolání k vyšším soudům. Nástup výkonu trestu už po potvrzení rozsudku soudem druhé instance umožňuje verdikt nejvyššího federálního soudu z roku 2016.