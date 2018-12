Muslimka z Jemenu vyhrála bitvu s USA, může se rozloučit s umírajícím synem

Otec a syn mají americké občanství, matka jen jemenské. Když bylo chlapcovi osm měsíců, utekli před válkou v Jemenu do Egypta. U nyní dvouletého Abdalláha lékaři odhalili onemocnění mozku, které ovlivňuje jeho schopnost dýchat. Když se jeho stav zhoršil, otec ho letos v říjnu odvezl kvůli léčbě do Spojených států. Tamní zdravotníci ale konstatovali, že nemoc není možné zvrátit a že chlapec umírá. Jeho matka se od té doby snažila dostat za ním do USA, ale neúspěšně.

Svílahová přicestovala do San Franciska ve středu pozdě večer místního času a hned na letišti ji přivítaly desítky lidí, kterým jejich příběh nebyl lhostejný.

Z letiště měla zamířit do dětské nemocnice, kde leží její syn. Jak Abdalláhův otec uvedl, nyní se budou moci společně s manželkou "se synem důstojně rozloučit".

A Yemeni mother has just won her visa fight to travel to the US and see her dying child, currently on life support in a California hospital.



The child’s father joins Full Circle to discuss what this means for the family. Tune in now on Facebook Watch. https://t.co/dMyDqzOinL pic.twitter.com/DlTcTXzKTE