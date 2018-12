Petice viní studio Disney z kolonialismu, kvůli sloganu "Hakuna matata"

Frázi zpopularizovala keňská hudební skupina Them Mushrooms ve své písni Jambo Bwana v roce 1982. Do populární kultury se však spojení rozšířilo až po roce 1994, kdy ji Disney použil v animovaném filmu Lví král, z něhož se stala jedna z nejcennějších franšíz společnosti. Píseň Hakuna matata pro film napsali zpěvák Elton John a textař Tim Rice.

Podle webu televize CNN získal Disney ještě v roce 1994 na frázi ochrannou známku.

Organizátor petice Shelton Mpala viní společnost z přisvojení si cizího majetku. Podle něj Disney nemůže pro svou obchodní značku využívat něco, co sám nevynalezl. Další kritici považují využívání slovního spojení za neetické a tvrdí, že velké společnosti na Severu běžně zneužívají africkou kulturu.

Kenyans! Wake Up! First was “Kikoi”, now “Hakuna Matata”, STOP this intellectual robbery of our culture and heritage! Sign a petition to protest @Disney’s trademarking of the kiSwahili phrase #HakunaMatata https://t.co/mm8FrIs7wg