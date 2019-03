Trump musí vtáhnout Američany do války, nabádá konzultant

Hodně štěstí

Po dvou letech Trumpova prezidentství se na narovnání americko-čínského obchodu pracuje, konstatuje analytik. Tvrdí, že Trump upozornil USA a většinu Západu na dlouho ignorovaný problém, což je sice dobře, ale slova a činy šéfa Bílého domu často narušují úsilí o řešení.

Poté, co neplodné rozhovory letos přešly v odvetnou celní válku, Čína a USA ohlásily 1. prosince devadesátidenní příměří, během kterého se má pracovat na celkové dohodě, jež má napravit to, co Spojené státy již desetiletí vnímají jako podlé čínské obchodní jednání, uvádí Boxwell. "Hodně štěstí," dodává konzultant. Poukazuje, že ani americký vyjednavač Robert Lighthizer, jeden z nejzkušenějších lidí, kteří na problému pracují, není ohledně možného úspěchu v dané lhůtě optimistický.

Velký problém spočívá v čínských, státem podporovaných krádežích amerických technologií, vysvětluje Boxwell. Podotýká, že Washington je nyní označuje za ohrožení bezpečnosti země a tato rétorická eskalace snižuje možnost, že se obchod mezi Čínou a USA brzy vrátí k normálu, a už vůbec ne v devadesátidenní lhůtě.

"Tento názor na Peking se začal formovat za Obamovy administrativy a nyní ho sdílí široké spektrum amerického establishmentu napříč stranami," pokračuje analytik. To podle něj znamená, že jakákoliv dohoda, kterou by Trump uzavřel v devadesátidenní lhůtě se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, bude pouhou snahou zachránit si tvář.

Skutečnou dohodu zřejmě může přinést jen hlubší řešení celého problému, jelikož celková změna obchodu, ani diskuze o ní není nyní přijatelná či prospěšná ani pro jednu stranu, tvrdí Boxwell. Domnívá se, že dokud bude pokračovat asertivní, konfrontační přístup nastolený čínským prezidentem, Trump musí reagovat tvrdě, přičemž jeho pozici by posílily tři následující kroky.

Trump musí být k Američanům upřímný

Trump předně musí zmírnit napětí mezi USA a jejich spojenci, apeluje konzultant. Přiznává, že prezidentovo chování i jeho slova vůči některým z nich, lze označit za otřesné a Trump nebyl zvolen k tomu, aby zpřetrhal pouta, za která v minulém století bojovalo mnoho amerických generací.

"Diplomacie a vůdčí role, ve slovech i činech, jsou klíčové," píše Boxwell. Dodává, že pokud Trump považuje multilaterální vztahy za nákladné, měl by usilovat o jiné spojenectví, protože USA budou potřebovat veškerou možnou pomoc, aby změnily obchodní praktiky Číny.

Zadruhé, Trump musí ponechat šetření čínské společnosti Huawei na ministerstvu spravedlnosti, nikoliv ho používat jako vyjednávací trumf, zdůrazňuje analytik. Připomíná, že Kanada, věrný americký spojenec, jednoznačně podpořila americký právní systém - reakce kanadského premiéra Justina Trudeaua byla v tomto směru ukázková -, načež si Peking vzal Kanadu okamžitě jako rukojmí.

Z pohledu Trumpa tak není o čem jednat a měl by jasně deklarovat, že Spojené státy stojí za Kanadou, nabádá Boxwell. Deklaruje, že obchodní rozhovory by měly zůstat čistě obchodními rozhovory.

"Zatřetí, (Trump) musí být upřímný k Američanům (v tom), co je před námi," pokračuje konzultant. Konstatuje, že delší obchodní válka či přenastavení světových obchodních toků by nevyhnutelně přinesly jisté narušení ekonomiky a potíže, a tak prezident musí zemi sdělit, že byť to může chvíli trvat, americká ekonomika je pružná a američtí podnikatelé celosvětově nejvíce inovativní a konkurenceschopní.

Spojené státy se dokážou přizpůsobit a potíže překonat, ale lidé se na to musí připravit a pro zisk podpory takto tvrdého přístupu musí Trump Američanům říci, že ignorování současných problémů s Čínou, obchod nevyjímaje, se projeví v mnohem horší míře za deset, dvacet let, soudí analytik. Trump podle něj musí vtáhnout americkou veřejnost do "války" za lepší svět, jelikož opomíjení aktuálních problému s Pekingem povede v nadcházejících dekádách k temnějšímu a méně svobodnému světu.