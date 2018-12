Šéf Pentagonu Mattis ztrácí vliv? Trump rozhodl o Sýrii bez něj

Mattis podle všeho zdůrazňoval, že protiteroristická mise v Sýrii neskončila a že v zemi by vojáci alespoň v menším počtu měli i nadále zůstat. Šéf Pentagonu se údajně Trumpovi snažil vysvětlil, že v případě odchodu vojáků bude v regionu mnohem větší chaos a přinese to i budoucí problémy Spojeným státům. Ve středu se ale jasně ukázalo, že americký prezident rady svého ministra obrany ignoroval, napsal deník The Washington Post.

If Mattis is losing influence, it's time for him to take a big stand publicly against Trump's idiocy. Then resign. #Syria #caravan #Iran #Russia #NKorea #China #Khashoggi #Ukraine #NATO