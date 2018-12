Šéf Pentagonu Mattis opouští vládu, přel se s Trumpem o vojáky v Sýrii

Osmašedesátiletý Mattis oznámil své odstoupení krátce po schůzce s Trumpem, na níž podle zdroje agentury Reuters probírali Sýrii a další témata, na něž měli odlišné názory.

"Protože máte právo vybrat si ministra obrany, jehož názory na tato a jiná témata jsou lépe sladěny s těmi vašimi, myslím, že je správné, abych odstoupil," napsal Mattis v dopise zveřejněném americkými médii.

Šéf Pentagonu dále uvedl, že USA by měly udržovat pevná spojenectví a projevovat svým partnerům respekt. Zároveň má podle něho Washington zvolit jednoznačný postoj k zemím jako je Rusko nebo Čína. V obou těchto bodech je Trumpovo chování mnohdy označováno za nevypočitatelné. Mattis ve svém dopise uvádí, že posledním dnem jeho působení v úřadu je 28. únor.

Mattis byl v době po Trumpově loňském nástupu do funkce považován za jednoho z nejvlivnějších prezidentových spojenců a šéf Bílého domu jej nazýval "jedním ze svých generálů". V posledních měsících však Trump opakovaně jeho názory nebral v úvahu a ministrův vliv začal klesat.

Mattis se stává dalším člověkem na neobvykle dlouhém seznamu politiků či úředníků, kteří Trumpa opustili či k tomu byli donuceni. Zatím posledním významným vládním činitelem, který po Trumpově tlaku odešel, byl v listopadu ministr spravedlnosti Jeff Sessions.

Podle amerických novinářů Mattisův odchod dláždí cestu globálnímu chaosu. Rezignace šokovala členy Kongresu z obou stran. Vůdce republikánské senátní většiny Mitch McConnell řekl, že ho znepokojuje, že důvodem byly "ostré neshody" mezi Mattisem a Trumpem.

Floridský republikánský senátor Marco Rubio se domnívá, že z Mattisova rezignačního dopisu je "naprosto zřejmé, že (USA) míří k sérii vážných politických omylů, které ohrozí národ, poškodí spojenectví a posílí protivníky".

Republikán a ohijský guvernér John Kasich označil současné dění v administrativě za chaos. "Tento zmatek na poli domácím i zahraničním Američany ohrožuje a musí se s ním okamžitě skoncovat," napsal na twitteru.

