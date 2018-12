Peníze na mexickou zeď? Kongres se hádá, Trumpův návrh může paralyzovat chod USA

Ve sněmovně republikáni vyslyšeli přání prezidenta, který požadoval zařadit do návrhu zákona o vládních financích pět miliard dolarů (114 miliard korun), jež chce vydat na stavbu zdi bránící migrantům z Latinské Ameriky nelegálně vstupovat na území Spojených států.

Sněmovna návrh ve čtvrtek schválila poměrem hlasů 217 ku 185. Nyní se k němu bude muset vyslovit Senát, který návrh zajišťující dočasné financování vlády do 8. února schválil již ve středu výraznou většinou hlasů, ovšem bez dodatku týkajícího se zdi.

"Řekl jsem svůj názor velmi jasně: jakékoli opatření k financování vlády musí zahrnovat bezpečnost hranice," sdělil Trump ve čtvrtek.

Soon to be Speaker Nancy Pelosi said, last week live from the Oval Office, that the Republicans didn’t have the votes for Border Security. Today the House Republicans voted and won, 217-185. Nancy does not have to apologize. All I want is GREAT BORDER SECURITY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. prosince 2018

"Senátor Mitch McConnell (vůdce republikánské většiny v Senátu) by měl o zeď a bezpečnost na hranici bojovat, tak jako bojuje o vše ostatní. Bude potřebovat hlasy demokratů, a jak se ukázalo ve Sněmovně, dobré věci se stávají. Když nebude hlasovat dostatek demokratů, bude to zastavení provozu způsobené demokraty! Demokraté se snaží koncept zdi snižovat a nazývají ho staromódním. Faktem je, že nic jiného nebude účinné a to platilo tisíce let. Je to stejné jako s kolem - nic lepšího není...Dobře postavená zeď je účinná a demokraté lžou, když říkají, že ne. V Izraeli je účinná na 99,9 procenta," stojí v dnešním Trumpově tweetu.

Senator Mitch McConnell should fight for the Wall and Border Security as hard as he fought for anything. He will need Democrat votes, but as shown in the House, good things happen. If enough Dems don’t vote, it will be a Democrat Shutdown! House Republicans were great yesterday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. prosince 2018

Verze rozpočtu, o níž hlasovala Sněmovna, zahrnuje 5,7 miliardy dolarů k financování zdi na mexické hranici a 7,8 miliardy dolarů na financování následků katastrof.

Protože republikáni v Senátu mají pouze těsnou většinu a nikoli 60 hlasů ze 100, které by potřebovali k překonání procedurálních překážek, očekávají média při předpokládaném jednohlasném odporu demokratů neúspěch návrhu.

"Všichni vědí, že návrh, který je na stole ve Sněmovně, Senátem neprojde," sdělil šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer.

President Trump is plunging us into chaos.



The stock market is down 500 points. Secretary Mattis is leaving. We know he had serious disagreements with President Trump over Syria and the wall.



And now, another temper tantrum and a Trump shutdown over Christmas is nearly upon us. pic.twitter.com/6rCQmEjSKd — Chuck Schumer (@SenSchumer) 21. prosince 2018

Někteří prezidentovi stoupenci Trumpovi vyčítají, že neplní svůj slib o výstavbě zdi. Další pak rozhodli vzít věci do vlastních rukou a založili sbírku GoFundMe, s jejíž pomocí chtějí pro výstavbu získat miliardu dolarů. V prvních třech dnech se jim podařilo shromáždit devět milionů dolarů. Veterán z irácké války Brian Kolfage řekl, že peníze se dají získat, když všichni Trumpovi voliči poskytnou 80 dolarů.

Vládě dojdou dosavadní finance dnes o půlnoci amerického času (v sobotu V 6:00 SEČ). Poté bude nutné omezit či přerušit provoz některých úřadů. Zatímco demokraté za to viní prezidenta, který je podle nich kvůli zdi ochoten paralyzovat vládu, Trump označuje demokraty za nezodpovědné politiky odmítající ochránit Američany před uprchlíky.

Trump měl zahájit čtrnáctidenní sváteční volno ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago, avšak pokud bude kvůli odmítnutí návrhu omezen provoz vlády, má zůstat v Bílém domě.