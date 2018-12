Peníze na mexickou zeď? Kongres se hádá, Trumpův návrh může paralyzovat chod USA

Ve sněmovně republikáni vyslyšeli přání prezidenta, který požadoval zařadit do návrhu zákona o vládních financích pět miliard dolarů (114 miliard korun), jež chce vydat na stavbu zdi bránící migrantům z Latinské Ameriky nelegálně vstupovat na území Spojených států.

Sněmovna návrh ve čtvrtek schválila poměrem hlasů 217 ku 185. Nyní se k němu bude muset vyslovit Senát, který návrh zajišťující dočasné financování vlády do 8. února schválil již ve středu výraznou většinou hlasů, ovšem bez dodatku týkajícího se zdi.

"Řekl jsem svůj názor velmi jasně: jakékoli opatření k financování vlády musí zahrnovat bezpečnost hranice," sdělil Trump ve čtvrtek.

Soon to be Speaker Nancy Pelosi said, last week live from the Oval Office, that the Republicans didn’t have the votes for Border Security. Today the House Republicans voted and won, 217-185. Nancy does not have to apologize. All I want is GREAT BORDER SECURITY!

Verze rozpočtu, o níž hlasovala Sněmovna, zahrnuje 5,7 miliardy dolarů k financování zdi na mexické hranici a 7,8 miliardy dolarů na financování následků katastrof.

Protože republikáni v Senátu mají pouze těsnou většinu a nikoli 60 hlasů ze 100, které by potřebovali k překonání procedurálních překážek, očekávají média při předpokládaném jednohlasném odporu demokratů neúspěch návrhu.

"Všichni vědí, že návrh, který je na stole ve Sněmovně, Senátem neprojde," sdělil šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer.

President Trump is plunging us into chaos.



The stock market is down 500 points. Secretary Mattis is leaving. We know he had serious disagreements with President Trump over Syria and the wall.



And now, another temper tantrum and a Trump shutdown over Christmas is nearly upon us. pic.twitter.com/6rCQmEjSKd