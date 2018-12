Jako na běžícím páse. Z Bílého domu za poslední rok odešly desítky lidí

Rok 2018 byl významný častými odchody vysoce postavených administrativních úředníků v Bílém domě. Podle poslední listopadové zprávy od americké CNN se počet zaměstnanců, kteří odešli z Trumpovy administrativy v roce 2018, odhaduje kolem 30. Níže je uveden seznam deseti významných lidí a jejich případy o odchodu z Bílého domu.

Bývala poradkyně pro národní bezpečnost Dina Powell byla jednou z prvních, co odešla v roce 2018 z Trumpovy administrativy. Její odchod byl oznámen již v prosinci 2017, ale podle agentury Bloomberg, v Bílém domě pokračovala až do 12. ledna 2018. Fungovala ve správě Blízkého východu a podle všech prohlášení opustila Bílý dům za dobrých podmínek.

To stejné se bohužel nedá říct o tajemníkovi ministerstva zahraničí Rob Porterovi, který svou funkci konal do 7. února 2018. Rob Porter rezignoval po svých veřejných skandálech. Čelil obvinění z domácího násilí, které nahlásily jeho dvě ex-manželky.

Březen byl poznamenán velkou vlnou odchodů Trumpových zaměstnanců. Tu započal Gary Coh, ředitel Národního hospodářského výboru a hlavní ekonomický poradce prezidenta, který podal demisi začátkem měsíce. Jeho odchod ovlivnily debaty o uvalení cla na dovoz oceli a hliníku. Cohn stavěl nesouhlasný názor proti rozhodnutí Donalda Trumpa.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson byl dne 13. března 2018 z této funkce prezidentem odvolán, bez udání důvodu. Již v minulosti vycházely zprávy o tom, že Tillerson nemá dobré vztahy s prezidentem Trumpem a během schůzky ho nazval „bláznem“. Tillerson byl následně nahrazen ředitelem CIA, Mike Pompeem.

Dalším bývalým zaměstnancem byl dlouhodobý osobní poradce prezidenta John McEntee Podle Wall Street Journal byl McEntee vyhozen kvůli "trvalému bezpečnostnímu problému". McEntee je v současnosti vyšetřován pro závažnou finanční kriminalitu. Později byl najat jako pomocník Trumpovy kampaně.

Dne 28. března 2018 odešel tajemník záležitostí veteránů David Shulkin a o den později ředitelka komunikace Bílého domu Hope Hicks. Podle CNBC, Shulkin byl vyhozen poté, co se účastnil interního vyšetřování, které se týkalo porušování etiky a zneužívání dolarů daňových poplatníků. Hicks údajně plánovala odchod již delší dobu a s Bílým domem se rozloučila v dobrých podmínkách.

Rezignace poradce pro národní bezpečnost H. R. McMastera byla oznámena začátkem dubna 2018. McMaster nesouhlasil o strategiích zahraniční politiky a přístupu k Severní Koreji, Rusku a Íránu, Bílý dům zveřejnil zprávu o tom, že odchod byl vzájemně dohodnut.

Další odchod z Bílého domu přišel v polovině října od Dona McGahna, bývalého poradce prezidenta. Jeho odchod oznámil Donald Trump již 29. srpna 2018.

Další významný odchod z Bílého domu přišel až na začátku října, kdy dlouholetý politik a generální prokurát Jeff Sessions byl vyhozen z administrativního úřadu Donalda Trumpa. Jeho funkci nahradil Matthew Whitaker.

Seznam bývalých zaměstnanců amerického prezidenta za rok 2018 zakončuje Mira Ricardel, zástupkyně národního bezpečnostního poradce. Ta měla spory s první dámou Melanií Trump, která Ricardel vyhodila z administrativní funkce.