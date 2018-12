Trump se s Erdoganem dohodl na koordinaci aktivit ohledně Sýrie

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Erdogan podle úřadu v rozhovoru vyjádřil spokojenost s kroky, které v Sýrii v rámci boje proti terorismu podnikly Spojené státy. Dodal, že Turecko je připraveno poskytnout jakoukoli formu podpory.

Trump na svém twitterovém účtu napsal, že měl s Erdoganem "dlouhý a produktivní" telefonát, ve kterém diskutovali mimo jiné o "pomalém a vysoce koordinovaném" stahování amerických jednotek ze Sýrie.

Francouzský prezident Macron dnes ale kvůli Trumpovu rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze Sýrie vyjádřil hlubokou lítost. Varoval, že toto rozhodnutí by mohlo mít vážné důsledky a mohlo by ohrozit kurdské bojovníky, kteří hráli významnou roli v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

"Nesmíme zapomenout, že jsme dlužni těm, kdo zemřeli v boji s terorismem," uvedl Macron s odkazem na arabsko-kurdské milice SDF, které z rukou teroristické organizace dobyly značnou část syrského území a které v důsledku Trumpova rozhodnutí podle některých médií přišly o naději na autonomii. "SDF bojují proti terorismu, který podnítil útoky proti Paříži a dalším místům," dodal Macron.

Trump stažení vojáků ze Sýrie zdůvodnil tím, že Islámský stát již byl v této zemi poražen. Francie ve čtvrtek v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen.

"Velmi hluboce lituji rozhodnutí (Spojených států) ohledně Sýrie," uvedl dnes Macron na tiskové konferenci během návštěvy Čadu. "Být spojenci znamená bojovat bok po boku," prohlásil. "Spojenec by měl být spolehlivý," dodal francouzský prezident.