Mexičanka vyslala vánoční přání na balónku, Američan je splnil

Zbytky balónku našel Heiss 16. prosince, když se procházel v kopcích za svým pozemkem v obci Patagonia ležící asi 30 kilometrů od hraničního Nogales. Provázek s kousky gumy chtěl odnést, aby jej později vyhodil, pak si ale všiml papírku připevněného na jeho konci. Na jedné straně bylo jméno "Dayami", na druhé očíslovaný seznam španělských výrazů, vše v rukopisu dítěte.

