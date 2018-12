Zdrcující verdikt pro KLDR. Za umučení amerického studenta musí zaplatit přes 11 miliard

Otto Warmbier zemřel loni krátce po propuštění ze severokorejského zajetí. Žalobu na Pchjongjang za "brutální mučení a vraždu" podali Warmbierovi v dubnu.

Remember Otto #Warmbier?



Trump said he was HONOURED to shake Kim Jong Un's hand



Otto Warmbier, a college student jailed in NK for stealing a poster.



Here, he begs for forgiveness.



When Kim returned Otto to the U.S., he was deaf, blind, and died within days.#TrumpKimSummit pic.twitter.com/7G2q4C6QQb