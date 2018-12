USA vydají Turecku odsouzeného bankéře? Případ Atilla způsobil vážnou roztržku

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Někdejší bankéř turecké státní banky Halkbank byl uznán vinným mimo jiné z bankovního podvodu a spiknutí s cílem porušit zákon o amerických sankcích. Proti Atillovi svědčil klíčový muž celého procesu, turecko-íránský obchodník Reza Zarrab. Vypověděl mimo jiné, že turecký prezident Erdogan věděl, že Turecko navzdory americkým sankcím obchoduje s Íránem, a z tehdejší pozice premiéra to schválil.

Erdogan proces už dříve označil za politický a za bezprecedentní zásah do vnitřních záležitostí Turecka.

Atillu soud v New Yorku uznal vinným letos v lednu, v květnu pak vynesl verdikt o výši trestu. Ten se zdál prokuratuře příliš nízký, proto se odvolala, ale tento měsíc své odvolání stáhla. V květnu, kdy byl trest vynesen, měl Atilla za sebou 14 měsíců, které si odpykal ve vazbě. Aktuálně tak za mřížemi strávil 21 měsíců z 32.

Informace o možném vydání Atilly do Turecka byla zveřejněna poté, co Erdogan pozval amerického prezidenta Donalda Trumpa do Turecka.