V USA zemřelo další dítě (†8) z karavany migrantů. Dle lékařů bylo jen nachlazené

Osmiletý chlapec zemřel v noci na dnešek v nemocnici ve městě Alamogordo ve státě Nové Mexiko. Chlapec se svým otcem navštívil nemocnici v pondělí s tím, že je zřejmě nemocný. Lékaři mu předepsali léky na nachlazení a horečku a z nemocnice ho propustili. Týž den večer tam byl chlapec hospitalizován a několik hodin nato zemřel. Příčinu smrti místní úřady neuvedly. O úmrtí byla informována i guatemalská vláda.

More info here. The boy died in #Alamogordo at the Gerald Chanpion Regional Medical Center. #NewMexico https://t.co/Mg0CrmY4qU