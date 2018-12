Válka Trumpa s Kongresem trvá: Federální úřady bez peněz, dokud nebude zeď

"Nemůžu vám říct, kdy bude vláda zase fungovat. Můžu vám říct, že nebude fungovat, dokud nebudeme mít zeď nebo plot nebo jak by tomu chtěli říkat," citovala agentura AP Trumpův výrok, v němž prý odkazuje na představitele Demokratické strany, kteří myšlenku zdi na hranici s Mexikem odmítají.

Prezident na její stavbě trvá a žádá po Kongresu pět miliard dolarů (113 miliard Kč). Podle něj jde o jediný způsob, jak zastavit aktivity pašeráků lidí a drog. Slib hraniční zdi byl zároveň jedním z ústředních prvků Trumpovy prezidentské kampaně.

Poslanci ale finance na zeď nepřidělili a prezident na oplátku odmítá schválit financování chodu vlády. Podle AP se krizový stav dotýká ministerstev a dalších orgánů, které tvoří asi čtvrtinu federální vlády. Tyto úřady zaměstnávají na 800.000 lidí, kteří si budou muset na výplaty počkat nejméně do doby, až bude financování obnoveno.

Trump v noci v příspěvku na twitteru, v němž Američanům popřál veselé Vánoce, také uvedl, že Spojeným státům se daří velmi dobře.

I hope everyone, even the Fake News Media, is having a great Christmas! Our Country is doing very well. We are securing our Borders, making great new Trade Deals, and bringing our Troops Back Home. We are finally putting America First. MERRY CHRISTMAS! #MAGA