Kolik migrantů se vrací do zemí původu? Studie zcela mění dosavadní názor

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Podle nové studie, kterou zveřejnili výzkumníci z americké Washingtonské univerzity, byl v celosvětovém měřítku za poslední dekády počet migrantů vesměs stabilní. Migrace se dotýkala v průměru 1,1 % až 1,3 % obyvatel naší planety.

Tým, který vedl sociolog a statistik Adrian Raftery, zkoumal období posledních 25 let. Tento časový úsek byl dále rozdělen na kratší pětiletá období, která byla dále analyzována. Podle studie se ve zkoumaném čase mezi státy přesouvalo zhruba 67 až 87 milionů lidí.

Pro potřeby výzkumu vytvořili vědci nový model, který podle nich lépe zachycuje reálná čísla. Neomezuje se pouze na výsledky získané sčítáním lidu, ale pracuje i s dalšími faktory.

Hodnoty zjištěné touto metodou jsou větší než dříve uváděné údaje. Podle Rafteryho týmu je však tento rozdíl způsoben vyššími počty lidí, kteří se vracejí do svých rodných zemí. I zde totiž platí, že se ve skutečnosti vrací více osob, než se dříve uvádělo.

„Odhadujeme, že procento navrátilců je mnohem větší, než jaké určovaly jiné výzkumné metody,“ řekl k novým závěrům profesor Raftery.

Vědci zkoumali například migrační toky mezi Mexikem a Spojenými státy. Mezi lety 2010 a 2015 byl podle autorů studie pohyb mezi oběma státy nejmasovější. Za danou dobu z Mexika odešlo 2,1 milionu lidí, zároveň se však 1,3 milionu do země vrátilo.

Deník Independent, který o studii informuje, uvádí, že se mezi lety 1990 a 2015 do zemí původu vracelo až 45 % migrantů. Nejčastěji to platilo u lidí, kteří utíkali ze země před válečnými konflikty. Ty jsou přitom podle této studie stále nejdůležitějším faktorem, který lidi z domovů vyhání.

„Například v průběhu rwandské genocidy v roce 1994 utekl ze země více jak milion lidí, ale většina z nich se do Rwandy vrátila během následujících tří let,“ řekl pro deník Independent Raftery.

Autoři zmiňují také válku v Sýrii, před kterou do Turecka uprchlo 1,5 milionu lidí, dalších 1,2 pak uteklo do sousedního Libanonu a mnozí další do Jordánska a jiných zemí.

Výsledky výzkumu byly uveřejněny v odborném časopise Proceeding of the National Academy of Science.