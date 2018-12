Osud Rusa Nikulina? Ve vězeňské nemocnici ho budou vyšetřovat déle, svolil soud USA

— Autor: ČTK

Americký soud prodloužil Rusovi Jevgeniji Nikulinovi období, kdy jej budou vyšetřovat psychiatři. Oznámila to dnes ruská média s odvoláním na soudní dokumenty a vyjádření Nikulinova obhájce s tím, že zpráva znalců má být soudu předložena do 8. února 2019. Nikulina letos na jaře deportovali do USA z České republiky, kde byl na americkou žádost předloni zatčen kvůli podezření z hackerských útoků. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko, ale marně.