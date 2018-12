Trump navštívil americké vojáky v Iráku a Německu, sklidil ostrou kritiku

Prezident s manželkou Melanií dorazili bez ohlášení do Iráku týden poté, co prezident oznámil rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze sousední Sýrie. Během cesty tento krok kritizovaný mnohými americkými politiky i spojenci obhajoval a prohlásil, že nemá v úmyslu odvolávat vojáky z Iráku.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw