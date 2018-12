Trump nečekaně navštívil vojáky v Iráku. Air Force One byl "neviditelný", hlídaly ho stíhačky

Jak uvedl Bílý dům ve svém prohlášení, prezidentský pár odcestoval na neohlášenou návštěvu "pozdě během vánoční noci", aby poděkoval vojákům za "jejich službu, úspěch a oběti".

Podle agentury Reuters Trump během cesty řekl, že stažení vojáků z Iráku nemá v plánu. Tamní základna by totiž podle něj mohla být stále použita v případě, že bude třeba něco podniknout v Sýrii. Pokud to bude potřeba, Američané mohou na Islámský stát zaútočit "tak rychle a tak tvrdě", že "nebudou vědět, co se sakra děje", řekl Trump novinářům.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw