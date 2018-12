První člověk přešel Antarktidu bez cizí pomoci: Posledních 130 km patřilo k nejtěžším

O´Brady ve středu dorazil do cíle po jedné z nejtěžších etap, kdy na jeden zátah absolvoval posledních téměř 130 kilometrů, což mu trvalo 32 hodin. "I když těch 32 hodin patřilo k nejtěžším výzvám v mém životě, zároveň byly zcela upřímně jedněmi z nejhezčích chvil, které jsem prožil," napsal na svém instagramu, kde pravidelně zveřejňoval záznamy z cesty.

Day 54: FINISH LINE!!! I did it! The Impossible First ✅. 32 hours and 30 minutes after leaving my last camp early Christmas morning, I covered the remaining ~80 miles in one continuous… https://t.co/NzhfdHHy16