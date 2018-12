Rudí budou zakázáni? Nástup "brazilského Trumpa" děsí levici, vyzvala k bojkotu zákonů

Dino, který je prvním komunistickým guvernérem v zemi a v čele státu Maranhao stojí už od ledna 2015, představil svou taktiku bojkotu ultrapravicového prezidenta na nedávné konferenci v Riu de Janeiro. Vyzval levicové guvernéry, kteří vládnou ve třetině států brazilské federace, aby omezili vliv chystaných Bolsonarových opatření. Jednotlivé brazilské státy totiž mohou vydávat v řadě oblastí vlastní zákony pro své území.

Bolsonaro, který si v minulosti za své radikální výroky vysloužil i obvinění z rasismu, převezme vedení páté nejlidnatější země světa po více než 25 letech levicových vlád. Už dříve avizoval mimo jiné omezení sociálních programů, jimiž dřívější vlády dostaly statisíce chudých Brazilců z bídy. Nový prezident chystá i rozsáhlou privatizaci. "Divoká privatizace může vést k určitému ekonomickému prospěchu, ale ne pro všechny, profitovat z ní budou jen bohatí," tvrdí guvernér Dino.

Dino chce zamezit i chystaným změnám ve školství, které ohlásil nový prezident. Ten tvrdí, že brazilský školský systém je "indoktrinován" socialistickou politikou.

Mnozí se ale obávají, že nová vláda bude prosazovat pravicový výklad, a omezí tak svobodu slova. V předvolební kampani Bolsonaro například prohlásil, že "tihle marginální rudí budou v naší zemi zakázáni". "Tahle vlast je naše, a ne té bandy, která má rudou vlajku," řekl Bolsonaro s odkazem na stranu svého rivala ve volbách.

Bolsonara rozčilují například učebnice s fotkami revolucionáře Che Guevary prezentovaného jako "velkého vůdce". Nelíbí se mu ani výklad diktatury z let 1964 až 1985, kterým podle něj učitelé poškodili pověst armády. Sám Bolsonaro býval armádním důstojníkem a několik vojáků si vybral i do své vlády. Podle nového prezidenta, který v minulosti pronesl i řadu urážlivých výroků na adresu etnických menšin, žen či homosexuálů, by také měla zůstat "sexuální výchova záležitostí rodičů".

