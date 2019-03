Hrozí nová ekonomická krize? Nositel Nobelovy ceny má jasno

Nestálý vzpurný nevzdělanec

Investoři se domnívali, že zvítězili, protože Trump navzdory své rétorice nebude skutečným hybatelem politiky a navíc klesnou daně pro korporace a bohaté, míní Krugman. Dodává, že nyní si však lidé uvědomují, že nic takového nenastalo a v Oválné pracovně ve skutečnosti sedí nestálý vzpurný nevzdělanec, který činí bláznivé věci.

"Aby bylo jasno, voličům je už nějaký čas zřejmé, že vláda špatného muže je špatnou vládou," pokračuje ekonom. Jako důkaz zmiňuje historické zisky Demokratické strany v posledních volbách do Kongresu a tvrdí, že spokojení nejsou ani bohatí, kterým plynou z Trumpových opatření největší výhody, a podle posledních průzkumů se od prezidenta ostře odklánějí i milionáři, včetně těch z řad republikánů.

Trhy se až do nedávna ovšem chovaly jinak, poukazuje odborník. Konstatuje, že prezidentovu nezpůsobilost investoři postřehli teprve před třemi týdny, přičemž jako první vyplynula skutečnost, že Trumpem vysoce vychvalovaná dohoda s Čínou je pouze jeho iluzí.

Následoval Trumpův televizní zkrat při debatě s demokraty Nancy Pelosiovou a Chuckem Schumerem, unáhlené rozhodnutí stáhnout se ze Sýrie, rozchod s ministrem obrany Jimem Mattisem a hrozba rozpočtového provizoria v důsledku neochoty Kongresu podpořit Trumpův "budovatelský komplex" a schválit finance na zbytečnou pohraniční zeď, rekapituluje profesor. Doplňuje, že nyní chce prezident odvolat předsedu americké centrální banky, FEDu.

"Ó, a mimochodem jsme se dozvěděli, že Trump se podílel na hrubém bránění spravedlnosti, vytvářel nátlak na svého prozatímního ministra spravedlnosti ohledně Muellerova vyšetřování, jak se počet usvědčení, přiznání a vynucených rezignací hromadí," píše Krugman. V rámci hry na ďáblova obhájce pak pokládá otázku, zda Trumpův chaos nějak ovlivňuje ekonomiku či finanční trhy.

Trumpovy kroky nejsou důležité

Na první pohled to není zřejmé, připouští expert. Vysvětluje, že vyjma možné obchodní války zatím neměl žádný z Trumpových zuřivých výlevů přímý dopad na hospodářství a i případné rozpočtové provizorium by obecné výdaje omezilo jen skromně. Dokonce ani obchodní válka nemusí přinést velké škody, pokud bude zaměřená především na Čínu, která není klíčovým americkým obchodním partnerem, míní nositel Nobelovy ceny.

Skutečným ekonomickým rizikem byla možnost, že Trump rozpustí Severoamerickou dohodu o volném obchodu, jelikož američtí výrobci jsou hluboce provázaní s těmi kanadskými a mexickými a efekt by byl vysoce škodlivý, uvádí Krugman. Připomíná, že Trump ovšem uspokojila pouhá změna názvu dohody, díky čemuž zůstala její celkovou strukturu v zásadě stejná a momentálně není zřejmě ve velkém ohrožení.

"Proč tedy investoři zdánlivě opouštějí svůj postoj 'co bych se strachoval'?" táže se profesor. Odpovídá, že nejde ani tak o to, co Trump dělá, ale co by mohl v učinit v budoucnu, respektive v čem by mohl zůstat pasivní.

Ve skutečnosti činy amerického prezidenta pro ekonomiky mnoho neznamenají, konstatuje odborník. Poukazuje, že krátkodobé řízení ekonomiky připadá FEDu a Bílý dům zasahuje jen ve chvíli, kdy dojde k něčemu skutečně špatnému, jako například v letech 2008 a 2009, kdy představitelé Bushovy a Obamovy administrativy kompetentně a rozumně reagovali na finanční krizi.

Naneštěstí neexistuje důvod přepokládat, že by k podobně kompetentnímu zásahu v případě špatného vývoje došlo i nyní, varuje ekonom. Připomíná, jak trumpisté reagovali na propad akcií, který je stále běžným výkyvem - prezident, jež si přičítal k dobru, když trhy rostly, nyní zuří, plísní a útočí na ředitele FEDu, zatímco vládní představitelé bez jakýchkoliv důkazů nadále opakují, jakým vítězstvím byly loňské daňové škrty, a vydávají bizarní ujištění o zdraví amerických bank, o němž nikdo nepochybuje.

"Nyní si představte, jak by si administrativa v tomto složení vedla při skutečném ekonomickém propadu, bez ohledu na jeho zdroj," pokračuje odborník. Ptá se, zda by Trump hledal řešení, nebo spíše odmítal převzít zodpovědnost a pouze obviňoval jiné, zda by americký ministr financí a hlavní ekonomičtí poradci chladně analyzovali problém a formulovali protiakci, nebo pouze přitakávali šéfovi Bílého domu a popírali, že se cokoliv děje.

Krugman má jasno v tom, že momentálně se neřítíme do žádné zřejmé krize, pouze zpomaluje růst, což se běžně stává. Dodává, že za této situace tvoří tým lidí, kteří mají situaci řešit, partička, která nedokáže uvažovat jasně.