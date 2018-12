Američané nejvíc obdivují Obamu a jeho manželku, Clintonová se propadá

Obamová se pravidelně objevovala na předních příčkách, ale letos poprvé porazila jinou bývalou první dámu, a to Hillary Clintonovou. Ta žebříček vyhrála dvaadvacetkrát a posledních 17 let v řadě držela prvenství.

Nyní se čtyřmi procenty hlasů skončila na třetím místě za moderátorkou Oprah Winfreyovou (pět procent) a první Obamovou (15 procent). Na čtvrtém místě se čtyřmi procenty skončila současná první dáma Melania Trumpová.

Barack and Michelle Obama are Gallup's Most Admired Man and Woman for 2018.