Zatoužili mimozemšťané po návštěvě vánočního New Yorku? Modrý záblesk na obloze vyděsil Američany

Modrý záblesk na obloze nad New Yorkem způsobil výbuch transformátoru společnosti Con Edison v Queensu, který přinesl krátkodobé utlumení přenosu elektrické energie do částí této newyorské čtvrti. Například pouliční světla pouze problikávala, ba dokonce i zcela zhasla.

Výbuch však nejvíce vystrašil místní rezidenty. Anna Mayo popisuje, jak vzápětí po výbuchu vyběhla ze svého bytu jako o život. „Viděl jsem jen jasný modrý plamen a obloha se náhle rozsvítila,“ popisuje jeden z jejích sousedů Gordon Thomas a dodává: „Myslel jsem, že to někdo odpálil. Utíkal jsem nejrychleji, co dokážu.“

