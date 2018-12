Bude Trump příští rok odstaven? Průvodce po americké politické scéně v roce 2019

Demokraté v roce 2018 dosáhli značného úspěchu v průběžných volbách (midterm elections) do Kongresu, kdy se jim podařilo ovládnout Sněmovnu reprezentantů. To jim poskytuje prostor k impeachmentu prezidenta, na kterém trvá jejich levicové křídlo. Pokud by se jim to povedlo, šlo by zřejmě jen o symbolické vítězství, které by navíc mohlo obrátit proti nim, kdy by byli americkou veřejností vnímáni jako strana zaměřená až příliš na politiku a málo na problémy amerických voličů.

Nicméně, aby Trump, byl skutečně odstaven, bude k tomu potřeba dvoutřetinová majorita v Senátu. Demokraté by k tomu, aby impeachment skutečně fungoval, potřebovali hlasy všech svých senátorů a dvaceti republikánských senátorů. Vzhledem k pevnému semknutí strany za Trumpem a skutečnosti, že mnozí z nich jsou ze států, kde je Trump populární, se nedá čekat, že by šli do takového rizika, z kterého by prakticky nic neměli.

Majorita Republikánů v Senátu limituje schopnost Demokratů kontrolovat Trumpa a prosadit nějaké významné legislativní změny. Na druhou stranu i Trump je podobně limitován majoritou Demokratů v Senátu. Rok 2019 tedy bude rokem jisté zákopové války, kdy Trump bude vládnout jen prostřednictvím svým exekutivních příkazů, které však mohou být následujícím prezidentem zrušeny a které tady zamezují prosazení dlouhodobějších reforem, zatímco Demokraté se budou muset spoléhat pouze na své návrhy zákonů, které však jen velmi obtížně budou měnit v samotné zákony.

Demokraty čeká v roce 2019 složité vyjednávání o tom, kdo bude mít nejlepší šanci vyhrát prezidentskou kandidaturu strany a střetnout s republikánským protivníkem o funkci prezidenta v roce 2020. Zatímco nyní se skoro každý Demokrat cítí být vhodným kandidátem, rok 2019 oddělí zrno od plev, jak budou muset získat dostatek respektu a peněz na náročnou kampaň. Dosavadní jednota strany bude výrazně ohrožena, jak bude probíhat tvrdý vnitrostranický boj o pozice. Reuters odhadují, že Demokraté nebudou mít jednoho jasného favorita primárek, ale postaví proti sobě okolo 12 až 18 aspirantů na pozici vyslance Demokratů v prezidentském klání.

U Republikánů bude situace poněkud odlišná. Pokud bude Trump u jejich voličstva stále tolik oblíbený, zřejmě nebudou mít důvod nutně hledat vhodného protikandidáta. Pokud by však nyní poměrně rozjetá americká ekonomická začala výrazně stagnovat, pak by Republikáni mohli dojít k závěru, že Trump představuje obtíž a je nutné se jej zbavit. Ekonomové očekávají, že americká ekonomika v roce 2019 zpomalí, upozorňuje deník USA Today, ať už z důvodu mizejících federálních stimulů, zeslabení investic či v důsledku Trumpem rozpoutaných obchodních válek.

USA Today též poukazuje na skutečnost, že i přes silnou ekonomiku je Trumpova celková podpora u amerického obyvatelstva velmi nízká, okolo 40%. V případě ekonomické stagnace či dokonce krize se dá čekat, že ještě zeslabí, což pro Republikány bude jasný impulz, že držet se Trumpa je cesta k prohře.

Podle průzkumu stanice CBNC si 18% republikánských milionářů myslí, že Trump nebude ani nominován na kandidáta na prezidenta v roce 2020. Jen 62% by jej volilo, Trump tedy mezi nimi ztratil více než jednu třetinu voličů v této oslovené skupině. Za jeho vhodné protikandidáty považuji milionáři guvernéra státu Ohio Johna Kasicha či součaného viceprezidenta Mikea Penceho.