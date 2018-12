Sonda překonala hranici známého vesmíru, proletí okolo záhadného objektu

Výraz Thule ve staré řečtině odkazoval na nejsevernější ostrov ve známém světě. Latinský výraz ultima zase můžeme v této souvislosti přeložit jako nejvzdálenější. Význam slovního spojení „Ultima Thule“ pak můžeme chápat jako „za hranicemi známého světa“. Tým NASA tak pojmenoval vesmírný objekt v Kuiperově pásu, který nese oficiální označení „2014 MU69“.

Sonda New Horizons byla vypuštěna v lednu 2006. O rok později proletěla kolem Jupiteru a v roce 2015 minula Pluto. Nyní se blíží do zatím téměř neprobádané části vesmíru, Kuiperova pásu. V tom se podle deníku Huffington Post nacházejí miliony ledových těles.

Vědci věří, že se jedná o pozůstatek z doby, kdy se zhruba před 4,5 miliardami let formovala naše sluneční soustava. Předpokládají, že se od té doby příliš nezměnil, a proto by průzkum oblasti mohl přinést nové poznatky.

„Je to nejstarší pozůstatek sluneční soustavy, který jsme kdy studovali,“ řekl pro National Geographic Marc Buie, který je součástí týmu New Horizons.

Podle Alana Sterna, vedoucího týmu, vědci pořádně netuší, co mohou od průletu čekat. „Až proletíme kolem Ultimy, budeme mít možnost nahlédnout, jak věci vypadaly na počátku. To je něco naprosto neznámého a neprozkoumaného.“

New Horizons by měla kolem objektu proletět rychlostí větší než 50 000 kilometrů za hodinu. Dostane se přitom na vzdálenost asi 3 500 kilometrů. To je více jak třikrát blíž, než byl nejtěsnější průlet kolem Pluta. Vědci doufají, že se jim podaří získat kvalitní fotky a další informace. Z nich by mohli zjistit, jak vypadá povrch tělesa, jakou má teplotu nebo zda má nějakou atmosféru. (Ultima Thule je objekt velikostí přibližně odpovídající rozloze New Yorku).

Není však úplně jisté, že vědcům z NASA záměr podaří. Kvalitu fotek může ovlivnit mnoho faktorů a podle odborníků je také možné, že se objekt vůbec nepodaří vyfotit. „Může se nám to podařit, a také nemusí,“ řekl Stern. I pokud by sonda všechna data získala, bude trvat další rok, než je všechna pošle zpátky na Zemi. Zájemci mohou odpočet a aktuální informace sledovat na webových stránkách mise.