Profesor předpověděl každou volbu nového prezidenta USA. Teď věští, co se stanu Trumpovi

Prezident Donald Trump by v příštím roce mohl být odstaven z funkce v procesu zvaném „impeachment“. Myslí si to profesor Allan Lichtmant, který svoji prognózu sdělil v rozhovoru pro německou stanici Deutsche Welle.

Proces impeachmentu je vlastně jakási žaloba na prezidenta, díky které může být nakonec sesazen. Do češtiny by se dal termín přeložit zhruba jako „postup pro zproštění z úřadu“. V dosavadní historii USA čelili impeachmentu pouze dva prezidenti. Andrew Johnson v roce 1868 a Bill Clinton v roce 1998. Richard Nixon odstoupil z funkce sám dříve, než stihla sněmovna o jeho případu hlasovat.

Na zajímavosti Allanově předpovědi dodává skutečnost, že v posledních třiceti letech dokázal správně určit výsledek všech prezidentských voleb. V roce 2016 oproti většinovému názoru tvrdil, že právě Trump souboj o křeslo v Bílém domě vyhraje.

Demokraté letos v listopadu získali většinu ve Sněmovně reprezentantů. K zahájení procesu impeachmentu je přitom potřeba „jen“ prostá většina hlasů v dolní komoře Kongresu. Někteří Trumpovi odpůrci po této možnosti volají již dlouho.

Vedení demokratů se však zatím k Trumpově impeachmentu stavělo spíše chladně. Pokud zvláštní vyšetřovatel Mueller přijde s nějakým zásadním odhalením, které by Trumpa nebo jeho spolupracovníky spojilo s kauzou ovlivňování voleb Ruskem, mohla by se situace změnit.

„Myslím, že je spíše pravděpodobnější, že impeachment proběhne,“ řekl Lichtman pro Deutsche Welle. „Pokud Mueller zveřejnění nějaká devastující zjištění, demokratická základna bude požadovat Trumpovo odvolání. Myslím, že je Trump nyní skutečně ohrožen.“

Zda se nějakých skutečně zásadních odhalení dočkáme, je samozřejmě otázkou. Profesor Lichtman tomu však věří. „Nevěřím, že by Mueller pracoval na případu tak dlouho, aby pak řekl: Pardon, není tu nic k vidění.“ Podle jeho názoru „se ještě objeví skutečně vážná zjištění, která spojí Trumpovu kampaň s Rusy.“

Od 3. ledna se demokraté ujmou většiny ve Sněmovně reprezentantů a cesta k impeachmentu tak bude teoreticky otevřená. Aby byl Trump skutečně odvolán, musel by návrh podpořit dvěma třetinami hlasů i Senát. Tam však stále drží většinu 51 ku 49 hlasů republikáni. Podle Lichtmanova názoru by nicméně mohli i jejich senátoři Trumpa nakonec potopit, a to v případě, že by cítili jeho problémy jako své ohrožení. V roce 2020 totiž budou ve Spojených státech další volby.

„Trump by mohl být z funkce odstraněn, pokud by si republikáni mysleli, že je stahuje ke dnu,“ myslí si Lichtman. „Pokud si budou myslet, že je politickou zátěží pro stranu, mohli by být ochotni ho opustit.“ Historickou paralelu vidí v Richardu Nixonovi a aféře Watergate.

„Republikáni podporovali Nixona, dokud si neuvědomili, že je pro ně politickou zátěží.“ Trumpa by mohl potkat podobný osud. „Neříkám, že to nepřežije, myslím si však, že je to nepravděpodobné.“ Pokud by byl navíc Trump odvolán, nastoupil by na jeho místo současný viceprezident Mike Pence, který je mezi republikány populární.