Američtí velitelé chtějí syrským Kurdům ponechat poskytnuté zbraně

Podle agentury Reuters doporučuje část amerických velitelů ponechat syrským kurdským jednotkám YPG zbraně, které jim byly poskytnuty v rámci boje proti Islámskému státu. Tři důstojníci, kteří si přáli zůstat v anonymitě, informovali, že se o návrhu diskutuje v rámci plánovaného stažení amerických vojáků ze země. Zatím není jasné, jaký přesný plán Pentagon Bílému domu poskytne.

Dosud prý nebylo přijato žádné rozhodnutí, poslední slovo však stejně bude mít prezident Donald Trump. „Jsme uprostřed procesu plánování a zaměřujeme se na to, jak stáhnout naše jednotky ze země, aniž by bylo ohroženo jejich bezpečí,“ řekl mluvčí Pentagonu Sean Robertson.

Podle zdrojů obeznámených se situací v Pentagonu Trumpovo náhlé rozhodnutí rozčílilo mnoho vojenských velitelů, kteří vnímají krok jako zradu kurdských Lidových obranných jednotek (YPG). Ty jsou páteří Syrských demokratických sil (SDF), které v Sýrii již několik let úspěšně bojují s Islámským státem.

Poté, co Spojené státy začaly v roce 2014 bombardovat teroristy z IS v Iráku i Sýrii, se staly právě jednotky YPG hlavním spojencem Washingtonu v zemi. Postupně dobyly většinu území ve východní části země, kterou islamisté kontrolovali. Pentagon začal zbraně a vybavení, jako jsou obrněná vozidla, dodávat ve větší míře kurdským milicím a jejich spojencům v květnu 2017, když se chystala ofenzíva na hlavní město Islámského státu Rakka.

Podle informací agentury Reuters měly být zbraně po porážce Islámského státu Kurdům opět odebrány. Pentagon si vede záznamy o poskytnuté technice, přesto by bylo obtížné všechno vybavení a zbraně lokalizovat a získat. „Jakým způsobem dostaneme ty zbraně zpátky a kdo by to vlastně měl dělat?“, ptá se jeden z úředníků, který si nepřál být jmenován.

Informace o tom, co vše poskytl Pentagon Kurdům za výzbroj, nejsou veřejně známé. Podle agentury Reuters by se však mohlo jednat o protitankové střely, minomety, obrněná vozidla a další vybavení. Na serveru Youtube se v minulosti objevilo mnoho videí, které zachycují konvoje s americkou výzbrojí.

Jeden z konvojů vezoucích americkou techniku pro YPG (0:51) | zdroj: YouTube

Kromě logistické a technické náročnosti, kterou by odebrání zbraní vyžadovalo, je zde ještě jeden problém. Jednotky SDF stále na východě Sýrie válčí s bojovníky Islámského státu. Ten sice ztratil kontrolu nad většinou svého dřívějšího území, stále se však drží v malé kapse u hranic s Irákem. „Boj ještě neskončil. Nemůžeme jen tak začít žádat, aby nám (Kurdové) vydali zbraně zpátky,“ řekl další z nejmenovaných zdrojů.

V americké armádě se proto ozývají hlasy, které navrhují, aby byly zbraně a vybavení Kurdům ponechány. „Myšlenka, že budeme schopni je získat nazpět je iluzorní. Proto bychom je tam raději měli nechat,“ myslí si nejmenovaný americký úředník. To by se však určitě nelíbilo Turecku, které považuje YPG za odnož Kurdské strany pracujících (PKK). Již dříve Turci tvrdili, že se některé ze zbraní poskytnutých Kurdům v Sýrii dostávají právě do rukou tureckých PKK.

Turecký prezident Erdogan je rozhodnut provést do oblasti kontrolované jednotkami SDF ofenzívu. Na začátku roku Turecko obsadilo oblast Afrín na západě země, kterou bojovníci YPG od vypuknutí války kontrolovali. Plánované americké stažení ze Sýrie tak Kurdové vnímají jako ústupek Ergonanovi, a obávají se, že po skončení operace do země Turci vtrhnou.