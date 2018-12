"Chci válku na nepřítelově dvorku." Vlivný senátor udeřil na Trumpa kvůli IS a Sýrii

"Chci vést válku na nepřítelově dvorku, ne na našem," řekl Graham v rozhovoru poskytnutém televizní stanici CNN. Ačkoli je oslabená, představuje podle vlivného senátora teroristická organizace Islámský stát (IS) přinejmenším na severovýchodě Sýrie stále nebezpečí. "Proto je třeba, abychom (v Sýrii) nechali část našich vojsk," dodal.

Republican Sen. Lindsey Graham says that withdrawing US troops from Syria could directly result in the deaths of Kurdish people there and that he plans to make a case to President Trump to reconsider his plans https://t.co/vVx02k8KyP pic.twitter.com/R8JiNNEcuY