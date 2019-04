Co platí na teroristy? Muži ze CIA promluvili

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

"Oba jsme se hluboce angažovali v boji naší země proti al-Káidě a úvodním boji proti Islámskému státu (IS) a oba jsme přesvědčeni, že prezident Trump musí mít na paměti to, co považujeme za nejdůležitější poučení z boje proti terorismu - schopnost teroristické skupiny rychle se obnovit, pokud je vůči ní povolen tlak," uvádějí Michael Morell a Mike Vickers. Bývalý ředitel CIA a někdejší zástupce amerického ministra obrany v komentáři pro server Washington Post tvrdí, že daný vzorec jasně naznačuje, že pokud USA nebudou pokračovat v boji s IS a dalšími džihádistickými skupinami, opět pocítí ohrožení z jejich strany.