První Trumpův vyzyvatel: Do boje o Bílý dům jde Elizabeth Warrenová

Warrenová hodlá utvořit komisi, která jí umožní získat peníze pro kampaň a obsadit klíčové pozice v jejím volebním týmu ještě před formálním oznámením prezidentské kandidatury. Devětašedesátiletá senátorka patří k nejznámějším demokratům, kteří projevili zájem vyzvat Trumpa ve volbách za necelé dva roky.

Souboj o post prezidentského kandidáta Demokratické strany bude s velkou pravděpodobností nejotevřenější od roku 1992, volba Billa Clintona se tehdy ukázala jako správná. Demokratům v současnosti chybí jasný lídr a vyprofilovaný kandidát na obsazení Oválné pracovny Bílého domu. Úvodní primárky v Iowě jsou na programu za 13 měsíců.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY