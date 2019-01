Silvestrovská idyla? Američané na Twitteru hrozili shozením obří bomby

„Tradicí novoročních oslav na Times Square je padající křišťálová koule… pokud to bude někdy potřeba, jsme připraveni shodit něco mnohem, mnohem většího,“ stálo ve tweetu, který byl později z profilu smazán.

V přiloženém videu bombardéry B2 shazovaly dvě konvenční bomby. CNN konstatuje, že tweet měl pravděpodobně americkým občanům připomenout, že americká armáda nadále disponuje největšími a nejničivějšími zbraněmi na světě.

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.