Americká pohraniční stráž zabránila stovce uprchlíků přejít hranici

U hranice se v pondělí kolem 20:00 místního času (kolem dnešních 05:00 SEČ) shromáždila skupina asi 100 lidí, mezi nimiž byli hlavně muži, ale také několik žen s dětmi. Neodradila je ani početná hlídka na druhé straně železné bariéry, která je v této části hranice. Uprchlíci byli ale nakonec nuceni ustoupit pod palbou dýmovnic.

Původně patřili ke karavaně, která loni v říjnu vyšla z Hondurasu, překonala 4300 kilometrů a v listopadu dorazila do Tijuany, jež leží proti americkému pohraničnímu San Diegu. V karavaně bylo 6000 lidí a většinu z nich tvořily honduraské rodiny. V Tijuaně byli tito lidé ubytováni ve sportovním centru několik metrů od hranice. V listopadu americká stráž odrazila asi 500 uprchlíků, kteří se pokusili zeď zdolat. Použila přitom slzný plyn. Mnohé uprchlíky to odradilo od dalších pokusů a někteří z nich se vrátili do své země nebo se usadili v Mexiku.

Americký prezident Donald Trump uprchlíky označil za zločince, kteří chtějí zaplavit USA, a poslal na hranici tisíce vojáků.

V prosinci na hranici zemřely dvě děti z Guatemaly, jež byly ve skupině lidí, které zatkli američtí pohraničníci. V USA to vyvolalo debatu o podmínkách, v nichž uprchlíci, zejména ti nezletilí, žijí. Trump od své předvolební kampaně slibuje, že na hranici dlouhé 3200 kilometrů nechá postavit zeď. Kvůli neshodám o financování tohoto projektu je už deset dní pozastaven provoz části amerických vládních úřadů.