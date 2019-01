"Degradace USA." Vlivný republikán Romney sepsul Trumpa, obává se i o Evropu

Romney, který v roce 2016 Trumpovu republikánskou nominaci do boje o Bílý dům nepodpořil, připomíná washingtonské události konce loňského roku, kdy z funkce odešli ministr obrany James Mattis a personální šéf Bílého domu John Kelly a kdy prezident oznámil odchod vojáků ze Sýrie, čímž "opustil spojence bojující po našem boku".

Mitt Romney: The president shapes the public character of the nation. Trump’s character falls short. https://t.co/pfuTTLwe4v via @postopinions — The Washington Post (@washingtonpost) 2. ledna 2019

"Jeho vystupování v minulých dvou letech a zejména jeho chování v prosinci je důkazem, že do vysokého úřadu nedorostl," napsal Romney ve washingtonském deníku. Prezident by podle něj měl Američany spojovat a povzbuzovat v nich to nejlepší. "Národ je rozdělený a naštvaný a nezbytně potřebuje charakterově vyspělého vůdce. Ale právě v tomto ohledu jsou nedostatky nynější hlavy státu nejkřiklavější," konstatuje senátor.

Trumpova slova a jeho skutky vyvolaly zklamání po celém světě, píše dále. Dochází k tomu v nešťastné době, kdy "několik evropských spojenců prochází politickou nestabilitou a několik bývalých sovětských satelitů přezkoumává své demokratické závazky". Alternativa amerického vůdčího postavení ve světě, kterou nabízí Čína a Rusko, je autokratická, korupční a brutální.

Aby USA své vůdčí postavení obnovily, musejí napravit pochybení v domácí politice, soudí Romney. Amerika podle něj musí mimo jiné posílit obranné spojenectví s Evropou. "Chceme sjednocenou a silnou Evropu, nikoli rozkládající se spolek," poznamenává autor, který byl v listopadových kongresových volbách zvolen do Senátu za stát Utah.

"Nehodlám komentovat každý tweet nebo každou chybu," píše o svém budoucím působení na Kapitolu. "Postavím se ale proti každému výroku nebo skutku, který národ rozděluje, je rasistický, sexistický, protiimigrační, nečestný nebo likvidační vůči demokratickým institucím."