"Degradace USA." Vlivný republikán Romney sepsul Trumpa, ten si to nenechal líbit

Romney, který v roce 2016 Trumpovu republikánskou nominaci do boje o Bílý dům nepodpořil, připomíná washingtonské události konce loňského roku, kdy z funkce odešli ministr obrany James Mattis a personální šéf Bílého domu John Kelly a kdy prezident oznámil odchod vojáků ze Sýrie, čímž "opustil spojence bojující po našem boku".

"Jeho vystupování v minulých dvou letech a zejména jeho chování v prosinci je důkazem, že do vysokého úřadu nedorostl," napsal Romney ve washingtonském deníku. Prezident by podle něj měl Američany spojovat a povzbuzovat v nich to nejlepší. "Národ je rozdělený a naštvaný a nezbytně potřebuje charakterově vyspělého vůdce. Ale právě v tomto ohledu jsou nedostatky nynější hlavy státu nejkřiklavější," konstatuje senátor.

Trumpova slova a jeho skutky vyvolaly zklamání po celém světě, píše dále. Dochází k tomu v nešťastné době, kdy "několik evropských spojenců prochází politickou nestabilitou a několik bývalých sovětských satelitů přezkoumává své demokratické závazky". Alternativa amerického vůdčího postavení ve světě, kterou nabízí Čína a Rusko, je autokratická, korupční a brutální.

Aby USA své vůdčí postavení obnovily, musejí napravit pochybení v domácí politice, soudí Romney. Amerika podle něj musí mimo jiné posílit obranné spojenectví s Evropou. "Chceme sjednocenou a silnou Evropu, nikoli rozkládající se spolek," poznamenává autor, který byl v listopadových kongresových volbách zvolen do Senátu za stát Utah.

"Nehodlám komentovat každý tweet nebo každou chybu," píše o svém budoucím působení na Kapitolu. "Postavím se ale proti každému výroku nebo skutku, který národ rozděluje, je rasistický, sexistický, protiimigrační, nečestný nebo likvidační vůči demokratickým institucím."

Trump si dnes na twitteru v reakci na senátorův článek položil otázku, zda se Romney nestane ve Washingtonu novým Jeffem Flakem. Flake, kterému ve čtvrtek skončí senátorský mandát za stát Arizonu a který v listopadových volbách o znovuzvolení neusiloval, je v USA znám jako tvrdý kritik nynějšího prezidenta.

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!