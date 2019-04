Žádná země neunikne. Starý řád se hroutí, tvrdí vlivný ekonom

Odlišná globalizace přináší nové hrozby

Jak se konec příměří blíží, nejlepší možností pro obě země je podle ekonoma dohodnout se na strukturální aktualizace mezinárodního řádu založeného na pravidlech. "Pokud uspějí, mohou obě kvést v digitálním věku," míní Schwab.

Obchod a globalizace, stejně jako ekonomická dominance byly po 250 let především o zásilkách fyzického zboží, připomíná expert. Dodává, že lodě přepravující koření mezi jednotlivými říšemi předcházely výrobním řetězcům, které známe dnes, zatímco budoucnost globalizace bude směřovat k vědomostem, informacím a technologiím.

Studie společnosti McKinsey z roku 2016 zjistila, že elektronický prodej již tvoří 12% mezinárodního obchodu, a do roku 2022předvídá pětinásobné zvýšení jeho objemu, uvádí expert. Podotýká, že také množství služeb je dnes prováděno digitálně, což je mezinárodně stoupající trend.

"Blíží se větší, ale odlišná globalizace a ta bude vyžadovat aktualizaci mezinárodního rámce pro řízení obchodu," domnívá se ekonom. Zdůrazňuje, že těmto trendům neunikne žádná země a je nutné mít na paměti, že digitalizovaný svět přináší nové hrozby - ostatně i války nyní mají kybernetický rozměr.

Státy, organizace i jednotlivci nyní mohou zasévat zmatek v dříve nepředstavitelné míře a pokud mají enormní kvanta dat plout stejně bezproblémově jako nákladní lodě, jsou potřeba mezinárodně uznávaná pravidla, deklaruje Schwab. Nastiňuje tak, o čem by se USA a Čína měly bavit při svých dalších rozhovorech.

Stávající obchodní spor se týká zboží, ale mohl by formovat základ pro nové mezinárodní uspořádání v digitálních oblastech globalizace, domnívá se ekonom. Soudí, že to by se spíše než na tradiční obchod mělo soustředit na pravidla a spolupráci v technologické sféře.

USA mohou zužitkovat svou výhodu

"Přední ekonomiky světa by mohly spolupracovat na mezinárodním rámci, v jehož jádru budou digitální, kybernetické inovace a inovace v umělé inteligenci a duševním vlastnictví," pokračuje odborník. Myslí si, že cílem by mělo být vytvoření bezpečného globálního prostředí, které umožní pravidla dodržujícím zemím sledovat jejich zájmy a zajistí prosperitu dalších generací.

Nastolení takového rámci by mohlo vést k nové éře bezprecedentního růstu a míru, ale je třeba postupovat správně, tvrdí Schwab. Obává se, že pokud se věci naopak uberou špatným směrem, hrozby se objeví na nečekaných místech a udeří z neočekávaného směru.

Hackerské útoky na volby, podněcování k násilí v internetovém prostoru nenávistnými skupinami či kybernetické útoky cizích agentů již dokázaly napáchat značné škody, připomíná ekonom. Varuje, že zajisté přijdou další takové nepravosti.

Ať se stane cokoliv, vládnoucí instituce v digitálním věku nepovede jediný garant, jakým jsou dnes Spojené státy, očekává odborník. Míní, že další nové i zavedené mocnosti budou usilovat o své místo u stolu, podobně jako další nestátní aktéři typu obchodních společností, technologických lídrů a nevládních organizací.

Ačkoliv každý z těchto aktérů ponese svůj díl zodpovědnosti, jsou to Spojené státy, kdo již nyní bije na poplach, tvrdí Schwab. To jim podle něj dává výhodu před nastupujícími mocnostmi v udávání směru budoucího vývoje.

"Starý řád, který Spojené státy založily a udržovaly, se zřejmě hroutí, ale pokud Amerika zužitkuje ve vyjednávání své výhodné postavení, pak mohou Spojené státy vyjít ze stávajícího sporu s na pravidlech založeným řádem pro férovou soutěž v globální ekonomice, kde bity znamenají více než cihly," uzavírá ekonom.